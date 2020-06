Valitsuse korraldustega on ööklubid eriolukorra algusest saadik olnud suletud. Muud meelelahutuskohad, sealhulgas kasiinod, baarid, teatrid ja kinod, on nüüd saanud loa end avada. Nii on hakanud levima anomaalia, et tuntud ööklubid nimetavad end järsku baarideks või platvormideks, registreerivad end äriregistris ümber ja hiilivad avamiskeelust mööda.