Park Hotelli tegevjuht Kristjan Saar: näeme kriisist taastumise märke

"Juuni on jõudnud poole peale. Kui optimistlikult te koroonasuvele vastu lähete?" päris Hans Väre Kristjan Saarelt ning sai vastuseks: "Kui see kriis käes oli, oli vesi ahjus: mis nüüd saab? Tundub, et Viljandis on see kriis ... et mitte öelda mööda saanud, aga näeme taastumise märke. Näiteks eelmisel nädalavahetusel oli hotell nii reedel kui laupäeval välja müüdud."