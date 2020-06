Märk on. Parkijad on. Nende kahe elemendi vastuolu ei lähe kontrollijatele korda.

Reedel korraldati Viljandis Kivi tänaval liiklust ümber ning toodi märgid, mis keelavad ühel pool teed parkimise. Teisipäeval oli näha, et ajutine liiklusmärk on tänava otsas ilu pärast. Parkimist see ei sega.