Ööklubid kipuvad keeldu rikkuma

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul on pärast eelmise nädala kontrollkäike ning saabunud kaebusi tulnud algatada üle Eesti menetlusi meelelahutusasutuste suhtes, kus rikuti valitsuse korraldust, mis keelab ööklubides pidude pidamise. Keelust hoolimata on paljud sellised asutused ennast avanud ja pakuvad üritusi, mis reklaamide järgi justkui pole tavalised ööklubipeod ning millel on lubatud järgida ettevaatusmeetmeid. "Tegelikkuses oli olukord kurb: põhimõtteliselt rikuti kõiki reegleid ning korraldajad ei teinud midagi, et seda olukorda parandada," ütles Juhkam.