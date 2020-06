Uueveski oru nõlv künti niitmise asemel üles

Küntud kohast toimetusele teada andnud viljandlane Katri Smitt ütles, et päris iga päev ta orust läbi ei jaluta, aga juhtus sinna eelmise nädala reede õhtul. Siis märkaski ta juhtunut esimest korda. Pilt on Smiti arvates väga nukker.

«Ma ei ole ainus, kes siin niimoodi arvab. Mina olen lihtsalt see, kes ei saa jätta ütlemata, kui tundub, et vaikimine on vale,» põhjendas Smitt ajalehe poole pöördumist.