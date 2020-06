Kuhjavere külaseltsi juhatuse liige Mare Lemming ütles, et külarahvas koguneb külamajja ja igaühel on võimalik oma poolthääl anda. «Teist kandidaati ei paista. Oleme juhatuses arutanud, et ega paremat ei olegi kui Romeo Mukk. Ta on nii aktiivne ja toimekas, me teised tema kingadesse ei mahu,» rääkis Mare Lemming.