Loomade heaolu nimel Viljandi varjupaik külalisi enam vastu ei võta

Viljandi varjupaiga juhataja Siiri Mängli selgitas, et kui inimesel on mõni mure, näiteks tahab ta looma ära anda või kokkulepitud ajal uut looma võtta, on ta loomulikult oodatud. "Nüüd lihtsalt pole enam uks pärani lahti niisama kõikidele külastajatele," ütles Mängli.

Ta selgitas, et varjupaigale on kõige tähtsam loomade heaolu. Pandeemia ajal said varjupaiga töötajad aru, et loomadele sobib paremini see, kui inimesed neid niisama vaatamas ei käi. Nii ongi viimaste kuude ajal uue omaniku saanud kaua kodu oodanud koerad ja kassid, keda peeti probleemseteks. Loomad hakkasid end stressivabas õhkkonnas julgemalt ja paremini tundma. "Loomad nägid, et ruumis käivad kogu aeg ühed ja samad inimesed, ja see muutis nad julgemaks," lausus varjupaiga juhataja.

Mängli sõnutsi käidi varem loomi eriti palju vaatamas suvevaheaja alguses ja lõpus. "Lastel tekkis siis rohkem vaba aega, tuldi jalgratastega ja veedeti päev loomadega. Ka need lapsed, kes olid suveks saadetud vanaema ja vanaisa juurde, tulid siia koeri paitama ja nendega jalutama," rääkis Mängli. "Siis ei arvanud me, et see oleks väga suur probleem olnud, sest loomad said ju rohkem tähelepanu ja lapsed jagasid loomadest telefonidega tehtud pilte. Nüüd aga nägime asja teist poolt."

Kodu ootavaid loomi reklaamib Varjupaikade MTÜ nii oma kodulehel kui sotsiaalmeedias. Looma saamiseks tuleb teha eeltööd: lemmik kodulehelt välja valida, sooviavaldus looma profiililehelt teele saata, rääkida telefonis varjupaiga töötajaga looma võtmisest lähemalt ning siis külastusaeg kokku leppida.

Mängli sõnul on ka neid inimesi, kes ei taha koera või kassi pelgalt pildi põhjal valida. Nende inimestega lepitakse siis eraldi kokku aeg, mil loomaga tutvuma tulla.