Maanteeamet kutsub kampaaniaga takistama purjus inimese rooli istumist

Maanteeameti pressiteates on kirjas, et tihti tarvitatakse alkoholi kaaslastega, mis tähendab, et enne rooli istumist on olnud kellelgi võimalus purjutaja peatada. Sõpradega peole minnes peaks juba varem läbi mõtlema, kuidas vältida alkoholi tarvitanult sõidukirooli istumist.

Alkoholi väljumist organismist ei saa inimene ise kuidagi kiirendada. Rahva seas on levinud müüdid, et alkoholi lagundamisprotsessi on võimalik kiirendada magades, saunas või külma duši all käies, energiajooki ja kohvi juues või sportides. Need väiteid ei pea paika. Higistamise ja uriini kaudu kaob vaid viis protsenti alkoholist, 95 protsenti tööst teeb ära maks.