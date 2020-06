Staadioni ehitaja on aktsiaselts YIT Eesti, kes rajas 250-meetrise tartaankattega jooksuringi, kaugushüppekasti, kuulitõukesektori, kõrgushüppesektori ning teivashüppekasti. Põhimõtteliselt saab seal tulevikus treenida kõiki kümnevõistluse alasid. Staadioni kõrva on valmis välijõusaal. Staadioni kese on aga kunstmurukattega pallimängude väljak, kus saab harrastada jalgpalli ning käsipalli.