Märtsis Filipiinide Boholi saarele koroonalõksu jäänud Viljandist pärit Silly Jaanus elab endiselt sellel saarel hotellis, õpib ookeanis sukeldumist ja püüab hakkama saada varastavate kohalikega. Ta on leppinud mõttega, et enne suve lõppu ta saarelt ei pääse.

Paar nädalat pärast lõksujäämist kirjutas Jaanus oma Facebooki lehel, et peab õppima seda saart armastama, et seal hakkama saada. Ta nentis, et vaesusest pakatav Boholi saar on üks kehvemaid kohti kuhu säärasel moel lõksu jääda.

Kolm kuud hiljem tunnistab ta, et saarest on saanud oma murede ja rõõmudega tema jaoks küll midagi kodusarnast, aga kohanemine on olnud väga keeruline. Eriti keeruliseks tegi olukorra koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reeglid, mis tekitas tunde, et ta on saarele lausa vangistatud.