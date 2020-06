Pikalt treeningudieedil olnud teivashüppajad tegid esimese võistluse

Treener Ants Kuusik tõdes, et eriolukorra ajal viilhallis hüpata ei tohtinud ja kui staadion mais avati, oli teivashüppepaik veel liiga märg, et seal treenima asuda. Nii oligi mõni noor enne laupäevast võistlust teibaga teha saanud vaid ühe treeningu. Sellest hoolimata olid noored väga tublid ja mõni näitas pürgimist isikliku rekordi poole.

Kohalikke võistlusi veidike siiski on. Juba on seljataga heitjate seeriavõistluse esimene etapp ja "TV 10 olümpiastardi" kohalik jõuproov ning spordiklubi Staier korraldab jooksjate seeriavõistlust.

Eriolukorra ajal said kergejõustiklased eelkõige joosta. Ants Kuusik rääkis, et ta viis paljudele oma hoolealustele koju kuuli, ketta ja oda, et nad võiksid neid oma kodusel põllul loopida. «Olin nendega telesilla kaudu ühenduses ja sain nõu anda. Kui lapsed tagasi trenni tulid, oli näha, et nad olid vahepeal ikka midagi teinud.»