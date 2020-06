68-aastase Meyeri elu korraldavad nüüd Jõhvi vallavalitsuse sotsiaaltöötajad. Nad leidsid talle koha Männiku pansionaadis, kuid juba esimesed tunnid uues kohas tõid selguse, et sinna ta pikalt jääda ei saa. Mõni tund pärast saabumist otsustas Meyer hooldekodust lahkuda. Kinni teda seal keegi hoida ei saa, sest tavahooldekodus võib igaüks vabalt liikuda ja lahkuda oma toast nii pikaks ajaks, kui soovib. Männiku pansionaadi personal on veendunud, et elus 37 korda vangis istunud Meyer ei sobitugi nende juurde, vaid vajab erihooldekodu.