Viljandi vee hinna tõstmist kaalub konkurentsiamet

Hinna tõstmise põhjus seisneb Veevärgi juhi Toomas Porro sõnul väga suurel määral elektri hinna kallinemises, aga ka vajaduses tõsta töötajate palka ning ehitada ja uuendada torustikke. «Elektri hind tõusis meil tänavu eelmise aastaga võrreldes 50 protsenti, aga just energia on meie jaoks üks suuremaid kulusid,» ütles ta.

Praegune vee ja kanalisatsiooni hind on Viljandis kehtinud viis aastat. Porro avaldas arvamust, et ehk oleks tarbijale emotsionaalselt vastuvõetavam, kui hind tõuseks vähesel määral, aga tihedamalt. Samas on kliendile rahaliselt kasulikum, kui hinda kergitatakse harva ja suurema hüppega.