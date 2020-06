Eriline koolilõpp viis esimese klassi pinki tagasi

Pisikesed aktused

Viljandi Jakobsoni kooli lõpetasid reedel Hendrik Koks ja Rasmus Kipp, kelle koolitee algusest oli Sakala fotoarhiivis pilt. «Mäletan seda päeva väga hästi. Jõudsime Rasmusega mõlemad 1. septembril kooli nii hilja, et ainuke vaba pink oli esimene ja sinna me istusime,» meenutas Koks. Poisid on seniajani head sõbrad ning istusid mitmes tunnis koos.

Rasmus Kipp ütles, et aeg on läinud üllatavalt kiiresti ning põhikooli lõpus oleks tahtnud siiski osa saada tavapärasest aktusest ja õnnitlemisest, sõbrad ja sugulased tuli vastu võtta hoopis kodus.

Imelik kooli lõpp

Ka põhikooli lõpueksameid, milleks pikalt valmistuti, sellel aastal ei toimunud. «Eksamid oleks olnud kasulikud, sest siis oleks gümnaasiumisse vähem inimesi kandideerinud ning sissesaamine oleks lihtsam. Praegu on kõik ainult vestluse järgi,» rääkis Hendrik Koks, kellel on plaanis koos Rasmus Kipiga edasi õppima minna Viljandi gümnaasiumisse.

Ka Kipp ütles, et eksamid oleks olnud vajalikud. «Kunagi peame eksameid ju nagunii tegema,» ütles ta ja lisas, et kool lõppes eksamite ärajäämise tõttu nüüd lihtsamalt.

​August Kitzbergi nimelises gümnaasiumis said põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased lõputunnistused kätte juba neljapäeval. Kooli direktori Jaak Israeli sõnul oli tänavu lõpetamine ikkagi imelik, sest rahvast oli kolm korda vähem ning puudus tavapärane melu. Direktoril oli lõpetajatest ka natuke kahju, sest lõpuaktus on ikkagi see koht, kus noored saavad esineda ja tõestada teistele, et nad saavad hakkama.​