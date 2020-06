Vabariigi valitsuse korraldus nr 172

"11. Isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, peab Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas ning võib sealt lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või tervishoiuteenuse saamiseks või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks, kui muul viisil ei ole nende hankimine võimalik või see on ülemäära raske. 12. Punktis 11 nimetatud piirang ei kehti haiguse tunnusteta isikute kohta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduses nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" toodud punktides järgmistel juhtudel: