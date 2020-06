Martin Luiga: haige mets, haige inimene, haige maailm

Siin avaldub oluline pinge meie ühiskonna põhiväärtuste vahel. Tarbimisühiskonna väärtused on mugavus, paratamatult suur sõltuvus asjadest, mis pole meie kontrolli all, kõige pidev uuendamine ja väljavahetamine, samas kui julgeolek eeldab varusid, valmisolekut ja võimekust taluda ebamugavusi. Tarbimisühiskonna vaade on lühem, valitseb suhteline küllus ja kõike saab vahetusväärtuseks ümber arvestada. Julgeoleku ühiskonnas loevad reaalsed ressursid. Sedasama vastuolu peegeldab meie metsamajanduse üld­olukord: tarbimise seisukohast tuleks likviidseks teha kogu võimalik ressurss, julgeoleku seisukohast peaks majandama säästlikult ja arvestama kõigi metsa väärtustega. Aga kuidas me oleme sattunud sellisesse viltusesse olukorda? Kuidas sealt välja pääseks?

Nii koroonaviirusest kui looduskeskkonnast kõneldes on võimalik välja tuua riike, kes on olukorra lahendanud teistest paremini. Konkreetselt meie kliimavöötmes paiknevast metsamajandusest, mis oleks hea, pole ma kuulnud ka meie parematelt spetsialistidelt, ehkki enamikus paikades on see meie omast mõnevõrra parem.

Koroonakriisi haldasid kõige paremini neli riiki: Vietnam, Taiwan, Lõuna-Korea ja Uus-Meremaa. Kolm Aasia riiki, mis on samal ajal üsna autoritaarse hoiaku ja kultuuriga, üks endine sotsialistliku bloki riik, üks väga arenenud ja demokraatlik, Rahvaste Ühendusse kuuluv tugeva riigiaparaadiga riik, mida praegu juhib moodne vasakpoolne valitsus, ja kaks saareriiki. Neid riike iseloomustab ka suhteline isoleeritus ja Aasia riikide puhul tugevalt sõjaväeline minevik. Võib eeldada, et neis riikides on säilinud otsustamise ja ise reageerimise võime ning mingi ärihuvisid tasakaalustav huvi. Inimesed, kes teavad, mida teha, on õigel ajal õiges kohas ja neid võetakse kuulda.

VÕTMEKOHAKS HAIGUSTE ravis on seega esiteks iseteadvus. Meie nässus maailmas pole mõtet teha, nagu teevad teised ees. Nii ei saavuta ka mingit erilist edu. Innovatsioonist armastatakse palju juttu teha, aga tegelikult peetakse Eestis juhtivates ringkondades peaaegu võimatuks, et me suudame oma peaga midagi välja mõtelda, olgugi meil on kõrged PISA testi skoorid ja heal tasemel teadus.

Teiseks on vaja kuulata spetsialiste. Hea oleks, kui neid spetsialiste oleks kohe rohkem, sest iga spetsialist on eriline ega pruugi olla väga kompetentne väljaspool oma kitsast valdkonda. Kui hakata spetsialiste valima aga selle järgi, kelle jutt parasjagu sobib, kaob spetsialisti kuulamise mõte ära.

Kolmandaks: pole hea, kui suurettevõtjate huvid domineerivad tugevalt poliitikaloome üle nagu praegu. Mitte et neid ei peaks ülepea olema. Alati on tööstusjuhid ja olulisest positsioonist lähtuvalt on nende sõnal kaal. Aga kui poliitiline süsteem toimib nagu klientism, hakkavad probleemid siginema. Me juba oleme selles punktis. Mitte üksi, vaid terve maailmaga koos. Haige mets ja haige inimene, eks see tee ju haige maailma, merigi on meil haige ja mõned asjad veel.