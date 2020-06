Nagu Epp Välba ja Põhja-Sakala vallavanem Hermann Kalmus Sakalale ütlesid, on nad kokku leppinud, et põhjustest nad kellelegi ei räägi. Välba tunnistas, et tema tegelikult lahkuda ei soovi, ja Kalmus nentis, et töölepingu lõpetamine oli vallavalitsuse initsiatiiv, aga miks selline otsus sündis, ei öelnud kumbki.