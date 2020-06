Suure-Jaani muusikafestival tuleb augustis

Kui paari nädala eest teatati Suure-Jaani muusikafestivali ära jätmisest, siis nüüd on selge, et see ikkagi toimub. Suure-Jaani muusikafestivali juhtlause on küll "Alusta suve Suure-Jaanis!", kuid üleilmse koroonapandeemia tõttu võib seda tänavu nimetada pigem kesksuve muusikafestivaliks, sest see leiab aset 18.–23. augustini.