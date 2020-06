Esimene märge valge-toonekure pesa kohta Eestimaa pinnal pärineb 1840. aastate algusest. Praegu pesitseb neid linde siin igal suvel ligi 5500 ja see inimtegevust ärakasutav liik on silmale sama tavaline vaatepilt kui puu otsas kraaksuv vareseparv või koduaias luusiv rebasepoiss. Huvitav on aga tõsiasi, et veel mõnekümne aasta eest oli neid pikanokalisi iludusi siin mitu korda vähem kui praegu.