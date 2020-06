Tartu ülikooli Eesti geenivaramu bioinformaatiku Reedik Mägi sõnul mõjutab aju tugevalt seda, kui palju sa sööd, kui palju sa liigud ja kui hea enesekontroll sul on. Neid geenivariante, mis inimese kehamassiindeksit mõjutavad, on väga palju ning suur osa neist väljendavadki end just ajus. FOTO: Kristjan Teedema