Ugala teatrimaja juurde istutati õunaaed

Ugala teatrile on õunad olnud läbi ajaloo olulise tähtsusega, asub ju teatrimajagi endise aiandi aladel ja see on igas mõttes viljakas pinnas kultuurtaimedele. Kuldseid õunu on aastaid pälvinud ka Ugala publiku lemmikud.

Ugala juubelihooaja tähisena istutati täna teatrimaja kõrvale uhke õunaaed, mis on pühendatud inimestele, kes on juhtinud Ugala teatrit loomingulistel otsingutel aastatel 1920–2020. Selle aja jooksul on Ugala eesotsas olnud 26 loomingulist juhti, Armin Hundist Tanel Jonaseni, kes kõik on andnud oma panuse, et Ugala teater õitseks ja nauditavaid vilju kannaks.