Lisandus seitse uut positiivset viirusetesti tulemust, neist ükski ei tulnud Viljandimaalt

Rahvastikuregistri andmetel laekus 5 positiivset proovi tulemust Harjumaale (3 Tallinna), üks Ida-Virumaale ja üks Raplamaale. Ida-Virumaal on leitud kolle, kus tänaseks on nakatunud 13 inimest, kes elavad kolmes maakonnas. Harju- ja Raplamaal on inimesed nakatunud töökohal või perekondlikus ringis, kahel juhul on nakatumise koht teadmata.

Tänase seisuga on tervenenud 1697 inimest. Neist 1317 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,6 protsenti), 380 inimese puhul (22,4 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, see tähendab, et ootab tervenemise kinnitamist.