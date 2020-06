Rükis näeb kunsti ja kunstnikke

Viljandi Rüki galeriis on veel kolm päeva avatud näitus "GP". Viimasel päeval, 13. juunil kell 12 on kunstisõbrad oodatud kohtumisele selle näituse kunstnike Albert Gulgi ja Priit Pangsepaga, kes on valmis tutvustama oma värskemat loomingut ja avatud vestlusteks.