Esitada võib muidugi küsimuse, kas ei oleks saanud kesklinna ehituse pikendamist Uku keskuseni kuidagi teistmoodi ajastada, et neid pudelikaelu, ummikuid ja kohati piinarikast venimist vähem oleks, aga vaevalt oleks see midagi palju muutnud. Ka on kaalukas seisukoht, et parem on tööd korraga ära teha: paar kuud on olukord vilets, aga siis saab kesklinna taas avada. Lisaks võib loota, et kui jala või jalgrattaga sihtpunkti kiiremini kohale jõuab, otsustavad linnaelanikud rohkem nende võimaluste kasuks, mis mõjub nende tervisele ainult hästi.