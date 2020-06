22. veebruari hommikul avastati, et möödunud ööl oli keegi laululava ees autoga kumme vilistanud, jättes endast maha tumedad jäljed ja rikutud betoonplatsi. Presidendi vastuvõtuks valmistuv linn tellis samal hommikul eripuhastusteenuse, et päästa, mis päästa annab – esialgne katse survepesuriga maapinda puhastada polnud vilja kandnud. Silmatorkavaid tumedaid kummijälgi prooviti likvideerida soodapritsiga. Driftimas oli paraku käidud selliste rehvidega, millel on naelad all, ning need olid jätnud platsile vaod sisse.