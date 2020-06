Uhke musta kasukaga Shuli patrullib rannas

Viljandi rannas kolmapäeval patrullinud vetelpäästekoer Shuli oli kogu päeva vette kibelenud. Nii kui talle vest selga pandi, teadis ta, et nüüd on minek. Ja ta ei jätnud võimalust kasutamata. FOTO: Elmo Riig

«Kui vest on seljas, siis teab, et on minek. Ega ta veekogu ääres väga ole, pigem veekogu sees,» sõnas Viljandi järve ääres töötav rannavalvur Karl Tamm, vaadates tõtt oma vetelpäästekoerast sõbra Shuliga.