Viljandi muuseumi direktori ja volikogu liikme Jaak Pihlaku sõnul on Mulgi mehe asukoht olnud probleem pikemat aega. «Olen sellest mitu korda rääkinud, aga see ei ole saanud vastukaja,» sõnas Pihlak. Kuju on üle kuue aasta olnud samas kohas, kus algul oli vaid tühi põld. Kuid nüüd on sinna tekkinud uusi ehitisi ja reklaamplakateid, mullu valmis suur tankla koos kohvikuga, mille varjust Mulgi mees enam välja ei paista. «Kahjuks on ikka väga kaua aega võtnud see liigutamine ning asi ei ole leidnud lahendust,» nentis Pihlak.