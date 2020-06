Mullu septembris Viljandis avatud ennetus- ja peretöökeskus Perepesa on hea hoo sisse saanud ning see on kujunenud vanematele ja väikelastele koosolemise ja suhtlemise kohaks. Ühtlasi on Perepesa koht, kust lapsevanem saab infot, koolitusi ja personaalset spetsialisti nõu.