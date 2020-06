Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus ütles, et kuna ilu on subjektiivne, võivad pooled kokkulepitavast väga erinevalt aru saada ning seetõttu tuleks igasuguste konfliktide vältimiseks alustuseks iluteenindajale põhjalikult selgitada, millist tulemust soovitakse, ja jõuda kindlale kokkuleppele. Sealjuures peab iluteenindaja kui professionaal aru saama, kas kliendi soovi on üldse võimalik täita.