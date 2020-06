ON24 veebipoe asutas 2004. aastal Arno Kütt, kes on paljudele tõenäoliselt rohkem tuttav tarkvara- ja tehnoloogiaettevõtte Cleveron juhina. Ehkki Kütt on ON24 osanik seniajani, on E-Krediidiinfo andmetel 2006. aastast ettevõtte ainus juhatuse liige Astrid Bachmann, kes tegutseb ühtlasi tegevjuhina. Sama portaali andmetel on ettevõtte osanikud Arno Kütt ja osaühing Bagira, mille ainuomanik on Peep Kuld.