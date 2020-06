Nädalavahetusel Lihulas aset leidnud tulistamine, mille tagajärjel jättis elu kaks inimest ning sai haavata kolm, neist kaks lapsed, raputas kogu Eestit. Juhtunu traagilisust rõhutab asjaolu, et sel ei näi olevat mingit mõistusega hoomatavat põhjust. Täpsemad asjaolud on selgitamisel, aga seniste andmete kohaselt tundub parim selgitus see, et mitme aine ja alkoholi mõju all olnud Mikk Tarraste kaotas enesekontrolli ja kontakti reaalsusega.