Sakala on mitu korda kirjutanud Metsküla teest ning sellest, kuidas Luts on püüdnud eri ametkondadele tõestada, et see tee vajab kõvakatet, ja nõudnud lubaduste täitmist. Aja jooksul on mees kokku kogunud dokumentide kausta, milles vanim paber pärineb 1999. aastast. Siis hindas maanteeameti Viljandi esindus, et Viljandi–Metsküla tee võib saada asfalteeritud aastatel 2005–2007.