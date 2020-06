«Ma ei olnud alla andnud, aga olukord näis lootusetu. Väidetavalt olin Eestis ainus alla 40-aastane, kes juhitaval hingamisel kunstlikus koomas viibis, aga minu kõrval lebas raskes seisus veidi üle 30-aastasi inimesi veel palju. Noortel ei maksa hõisata, et neid see haigus ei puuduta. See viirus võib kõigile külge hakata,» kõneles Võhmast pärit, aga perega Tallinnas elav Laas.