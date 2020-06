Pärast jaanipäeva saab Viljandis taas kinno

Ettevõtte teatel on keti kõik kinod on viidud kooskõlla terviseameti nõuetega ja nii on töötajatele kui ka klientidele loodud turvaline keskkond, kus meelt lahutada. Suurematesse saalidesse lubatakse maksimaalselt 100 inimest ning väiksemates tohib olla rahvast poole saali jagu. Kinodes on olemas desinfitseerimisjaamad ning puutetundlikke ekraane ja pindu puhastatakse iga 60 minuti tagant.