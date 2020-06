Viljandi teedespetsialist Heikki Teearu tunnistas, et ees ootavad suvekuud on linna liikluses keeruline aeg. «Eks me ole üritanud kõike nii palju läbi mõelda kui võimalik. Veel esmaspäeval istusime ehitajaga kaks tundi koos, et parimaid lahendusi leida. Selliseid suuri liikluse sulgemisi varasemast ei mäletagi.»