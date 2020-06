Muusikakooli lõpuaktus tuleb teistsugune

"Alguses oli lõpetamine küll õues plaanitud, kuid ilmateade lubas vihma ja kolisime sisse," rääkis Tamra. Lõpuaktusest tehakse videoülekanne. "Lapsevanemaid palume ekraanide ette, me kanname lõpetamise internetis üle ning me võtame selle ka videosse."

"See on tänavu üle Eesti nii, olen uurinud nii Võrust, Põlvast kui Nõmmelt, see kevad on eriline. Peaaegu kõik muusikakoolid teevad tänavu täiendava vastuvõtu," kõneles Tamra. "Viljandis näiteks oli vastuvõtukatsetel kohal pool sellest, mis tavaliselt on olnud. Raske öelda, milles täpselt asi, aga kõigis muusikakoolides on nii. Kas siis kardetakse või ..."