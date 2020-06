Viljandit esindavad teatrifestivalil tudengid

"Programmis väljendub Eesti teatri mitmekesisus: kohal on nii tudengid kui tänapäeva ja klassikalise teatri tipud. Festivali teemaks on ootamatult kujunenud küllatulek," rääkis ta. "Pärast kevadet, kui inimesed olid sunnitud nädalaid kodus istuma, on küllatulekust või -minekust saanud midagi erilist. Kuigi ka suvel on võimalik eritingimustel teatrisse minna, loodan, et just "Draama" on üks esimesi taaskohtumisvõimalusi nii saalis- kui lavalolijatele. Publik on teatritegemise eelduseks ning tartlaste ja lõunaeestlaste erakordselt suur huvi "Draama" festivali vastu on endiselt oluline põhjus, miks Eesti teatrid Tartusse peaksid külla tulema."