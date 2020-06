«Kohe alguses haarasime initsiatiivi, olime ees teravad. Kuressaarel olid väga suured raskused äärtes. See oli aja küsimus, millal väravad hakkavad tulema. Lõpuks ometi näitasime, mis potentsiaal meil ründes on. See oli esimene mäng, kus me ründes nii ladusalt mängisime,» rääkis kahe värava lööja Pavel Marin mängujärgses intervjuus.