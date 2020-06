Pool Mängupesa lasteaiamajast on jälle laste päralt

"Mänguväljakud on üldjoontes valmis, aga muru pole veel nii korralik, et sinna võiks lapsed peale lubada. Seetõttu on muruala esialgu aedadega piiratud ja mänguväljakul on teha ka veel päris mitu tööd," rääkis juhataja.

Pooles lasteaias on avatud viis rühma. See tähendab juhataja sõnul, et majas on sadakond last, sest igas rühmas on 20 last.