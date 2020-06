Mulgimaal hukkus tules eakas mees

Naabrinaine räägib, et tema abikaasa käis üleeile vaatamas, kas vanahärral on miskit tarvis. Puid või vett tuppa viia või poest midagi. Eile olnud mehel uks kinni, raadio mänginud sees. «Ta magas tihti ka päeval, vanainimese asi,» rääkis naabrinaine oma eakast naabrist.

Üle kaheksakümne aastane vanahärra elas talus üksinda, naabrid hoidsid tal silma peal ja valla sotsiaaltöötajad jälgisid, et mehel kõik vajalik olemas oleks. Mehel oli mõistus selge ning naabrinaise sõnul olevat ta alati helistanud, kui miskit vaja oli. Viimased talvekuud veetis mees vanadekodus ja ootas väga kevadet, et saaks suveks koju. Naabrinaine räägib, et paar nädalat tagasi see soov täituski ning koju jõudes olnud mehel liigutuspisarad silmis.