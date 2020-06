Raamatukogus saavad kokku Mulgi rahvarõivaste meisterdajad

Käsitöötoad algasid raamatukogus veebruaris, kriisiaeg jäi vähele ning nüüd püütakse kaotatud aeg tasa teha, et sügisel plaani kohaselt jätkata. Läbi on võetud roositud kinnaste kudumine, lahttasku meisterdamine, selgeks on saanud kaaruspaela ja teiste rahvuslike paelte tegemine ja arhailine tikand. Nüüd on järg kirivöö käes ja sügisel saab õppida tegema pitsilisi ja vikeldatud sõrmkindaid, tehtud saavad etnograafilised vaselised, kurrutamine, tagid ja pilutikand.