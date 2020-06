Kolmapäevase Sakala Leola tänava ajutisest bussipeatusest kõnelevas loos jäid otsad veel lahti. Ehkki linna majandusameti teedespetsialist Heikki Teearu oli teisipäeva päeval resoluutselt öelnud, et peatus jääb senisele kohale, nentis linnapea Madis Timpson samal õhtul pärast jutuajamist kohaliku politseijuhi Margus Sassiga, et asja veel arutatakse. Neljapäeval kogunes aga liikluskomisjon, kes otsustas ühel häälel, et ajutist bussipeatust enne Tallinna tänava remonditööde lõppemist ei liigutata.