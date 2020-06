Pärimusmuusika keskus soovib linnalt folgiks saadud tegevustoetuse endale jätta

Pärimusmuusika keskusele tähendab pärimusmuusika festivali tavapärasel kujul ärajäämine suurt kaotust, sest just sellest üritusest sõltub organisatsiooni majanduslik seis. Pärimusmuusika keskus on saanud Viljandi linna 2020. aasta eelarvest 45 000 eurot tegevustoetust. Sellest 25 000 eurot oli mõeldud just festivali korraldamiseks. Et kriisi tõttu on keskus majanduslikes raskustes, palub ta linnalt, et saaks 25 000 eurot endale jätta.