Kui suuri asju tegema hakatakse, pole vallavanem Alar Karu sõnul mõtet jääda arutama, mida tehakse, vaid on vaja inimest, kes ütleb, et tema teeb. Just Tarvastu motoklubi juhatusse kuuluv Peeter Peek on üks selline inimene, kes julgeb püstitada suuri eesmärke ning teeb seda nii, et asjad ka arenevad.