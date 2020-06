Gümnaasiumil on kavas vastu võtta 190 uut õpilast, aga veel 200. koolipürgija keskmine hinne on lausa 4,0. Viljandi gümnaasiumi direktori Ülle Matsini sõnul on see ülikõrge tulemus. Näiteks neid IX klassi õpilasi, kes tõid aprillis gümnaasiumisse hinnete­lehe, kus olid ainult viied, oli 31.