Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak rääkis, et kunstikooliga on koostööplaane peetud varemgi, kui oli mõttes muuseumi loodustoas kunstilisi täiendusi teha, kuid toona jäi ettevõtmine toppama. "Nüüd tekkis meie näituste korraldajal Reet Vaiksalul mõte, et pöörduks nende poole ja nad olid kenasti nõus," rõõmustas Pihlak.

Tema sõnul on inimesed hakanud viimasel ajal muuseumis käima ja selle üle on hea meel, kuid ta tõdes, et paljud on veel pelglikud ning maja ümber olevad tellinud ja ehitustööd võivad segadusse ajada. Seetõttu saadetigi kiri kunstikoolile, et õpilased illustreeriksid tellinguplangud näitamaks, et muuseumi võib julgelt sisse astuda. "Muidu võõras inimene arvab, kas sinna üldse asja on," nentis Pihlak.