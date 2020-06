Insener, kes ammutab jõudu koostegemise energiast

Pärit on Rekor ühest Ida-Virumaa pisikesest talust. «Jõhvi oli 13 kilti ja Iisakusse samuti. Olin ikka täielik maapoiss. Isa oli kolhoosis autojuht ja ema ametilt õmbleja. Kodus olid loomad ja nendega asjatati täpselt nii, nagu see Vene ajal just parasjagu võimalik oli,» meenutab ta.

Mõlemad tema vanemad käisid ka laulukooris ning neilt on ta pärinud oma musikaalsuse. Tegelikult on ta isegi neli aastat muusikakoolis akordionit õppinud, aga linnas käia oli liiga keeruline. Noodist lauljaks Rekor end ei pea. «Seda ikka jagan, et kui noodid lähevad ülespoole, tuleb kõrgemalt laulda, ja vastupidi. Ning harmooniataju on mul hea: leian oma õige koha teiste partiide vahel ilusti üles.»