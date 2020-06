Politsei otsib Mulgi vallas askeldavaid huligaane

Politsei pressiesindaja Kerly Virk vahendas ​​Viljandi piirkonnapolitseinik Kristel Salujärve sõnu, et viimastel nädalatel on politsei saanud Mulgi vallast majaomanikelt mitu teadet, et nende hoonetes on lõhutud aknaid ja toas on asju segamini paisatud, kuid varastatud pole seni teada olevalt midagi.