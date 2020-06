Muinsuskaitseamet ootab preemiate kandidaate

Muinsuskaitseameti kommunikatsiooniosakonna spetsialisti Triin Reidla saadetud pressiteates on kirjas, et preemiakandidaate saab esitada üheksas kategoorias: hästi restaureeritud ehitis, hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis, uusehitis ajaloolises keskkonnas, aasta leid, aasta tegu, pärandi tutvustaja, pärandihoidja, parim uurija ja restauraator. Preemiasaajad valib žürii, kuhu kuuluvad muinsuskaitseameti esindajad ja pärandivaldkonna eksperdid väljastpoolt.

Teates kirjutatakse, et uuendusena saavad tänavu kandidaate esitada kõik soovijad. Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie sõnul oli muudatuse ajend soov kaasata pärandi omanikke ja kogukonda laiemalt. "Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud huvi kultuuripärandi vastu ning samuti aktiivsete osalejate hulk kogukondades. Muinsuskaitseameti jaoks on oluline vaadata pärandit laial pilgul ning seetõttu on muinsuskaitse aastapreemiate kandidaatide esitamise võimaluse andmine kõigile soovijaile meie jaoks väga oluline," selgitas Raie.