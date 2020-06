Loodusesõpradel läheb maratoniks

Viljandimaal saab maratonist osa võtta Tipu looduskoolis ja Vaibla linnujaamas. Tipu looduskool osaleb sellel oma vaatlusalaga teist aastat järjest.

"Mulle meeldivad sellised üritused, mis viivad teadust ja haridust kokku," ütles kooli eestvedaja Dagmar Hoder. "Looduskooli läheduses olevaid kohti uurides saime eelmisel aastal ise ka uusi liike teada."

Iga-aastased vaatlused samal alal võimaldavad pikas perspektiivis näha, kuidas loodus muutub. "Regulaarne ja pikaajaline vaatlusandmestik on väga väärtuslik, nii et julgustame inimesi loodusvaatlusi tegema, et selliste andmete põhjal aastate pärast juba põhjalikumaid järeldusi teha," lausus loodusvaatluste maratoni korraldaja Veljo Runnel Tartu ülikooli loodusmuuseumist.

Tipu looduskooli vaatlusala ootab rahvast laupäeva keskpäevast. Kell 13 starditakse Pääsma laane lammimetsa vaatlusretkele, õhtupoolikul on kavas looduskooli tiigielustiku uurimine ja pimeduse saabudes pannakse üles valge lina, kuhu oodatakse öise eluviisiga liblikaid maanduma. Suuremad loodushuvilised saavad ööseks kooliõuele telkima jääda, et pühapäeva hommikul veel Pauna matkarajal vaatlusi teha. Eriolukorrajärgsete liikumisreeglite täitmiseks on retkedel osalejate arv piiratud, koha saab tagada registreerudes.

Ainus sisemaal paiknev linnujaam, 2017. aastal 30. aastapäeva tähistanud Vaibla linnujaam osaleb maratonil esimest korda. Nagu reedab nimi, tegeldakse seal ennekõike lindude vaatlemisega. "Loodusvaatluste maratoni ajal pöörame tähelepanu ka muudele liikidele," märkis jaama eestvedaja Kristjan Adojaan. "Näiteks põhjalikumat taimevaatlust tehti siin viimati 1993. aastal, kui toonase Tartu 5. keskkooli, praeguse Tamme gümnaasiumi õpilased siin praktikumis olid. Kui ilm lubab, siis teeme õhtul ka putukate valguspüüki." Maratoni ajal saavad huvilised vaadata ka, kuidas käib lindude rõngastamine.

Medaleid vaatlusmaratonil ei jagata. Trofeeks on vaatlusala liiginimekiri, mis annab aimu paiga elurikkusest. Vaatluse sisestanute vahel loositakse loodusharidusliku sisuga auhindu. Sisestatud vaatlused jõuavad ülemaailmsesse andmesüsteemi, kus neid saavad oma teadustööde aluseks võtta kõik maailma loodusteadlased. Nii et potentsiaalselt võivad vaatluste sisestajad tulevikus mõne teadustöö alusandmete loomisesse panustada.

Vaatlusmaraton on hea võimalus lastele looduse kohta uusi teadmisi anda. Nii registreeris sel aastal oma koduümbruse eravaatlusalaks Heidi Öövel Karksi-Nuia lähistelt. "Meie lapsed on juba nii suured, et märkavad looduses toimuvat päris palju. Teeme nendega toreda päeva ja püüame koos perega leida võimalikult palju erinevaid liike, kes meil siin on," lausus ta.

Vaatlusi saab teha kogu ööpäeva jooksul, aga see ei tähenda, et loodushuvilised üldse sõba silmale ei võiks lasta. "24-tunnine vaatlusaeg võimaldab ka öise eluviisiga liike kaardistada, aga pimedal ajal vaatlemine ei ole kohustuslik. Endale sobiva vaatlusaja valib ikka igaüks ise," nentis Veljo Runnel.

Kui varasematel vaatlusmaratonidel on inimestel olnud palju võimalusi loodusetundjate juhendamisel retkedel käia ja üheskoos liike määrata, siis sel aastal julgustavad korraldajad inimesi rohkem iseseisvalt 2 + 2 reeglit järgides vaatlusi tegema. Juhul kui mõni liik jääb täpselt määramata, võib edastada foto või videolõigu, et Elurikkuse andmeportaali spetsialistid saaksid selle kindlaks teha. Nii tekib ala elurikkuse kohta täielikum liiginimekiri.

Vaatlused saab sisestada otse nutitelefoni või pärast vaatlemist arvutiga ära saata. Oluline on üles märkida liik, vaatlemise aeg ja koht. Vaatlusalade asukohad ja vajalikud juhendid leiab ürituse kodulehelt.